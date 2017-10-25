Директора строительной компании "Союз" обвиняют в сокрытии 18 миллионов

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Строительная компания "Союз", которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как полагает следствие, руководитель организации подделал сведения в налоговой декларации, касающиеся налога на добавленную стоимость за один из кварталов 2015 года. До бюджета не дошли 18 миллионов рублей.
Как уточнили в пресс-службе регионального СК, сейчас ведутся следственные действия, направленные на возмещение причиненного ущерба.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru