Директора строительной компании "Союз" обвиняют в сокрытии 18 миллионов

10:30 25 октября 2017
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pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Строительная компания "Союз", которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как полагает следствие, руководитель организации подделал сведения в налоговой декларации, касающиеся налога на добавленную стоимость за один из кварталов 2015 года. До бюджета не дошли 18 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, сейчас ведутся следственные действия, направленные на возмещение причиненного ущерба.

Теги: налоги , уголовное дело
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