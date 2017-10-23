В Тюмени на 50 лет Октября выгорела квартира

Сегодня сообщение о возгорании на улице 50 лет Октября, 54 поступило в пожарную часть в 11:42. Пожар случился в двухкомнатной квартире на первом этаже. Первые подразделения спасателей прибыли на место вызова через 7 минут.
"На момент прибытия подразделений горела одна из комнат и кухня, они были повреждены огнем по всей площади", — сообщает 32-й отряд ФПС по Тюменской области.
Были эвакуированы жители верхних этажей — всего 24 человека, по оперативной информации, пострадал один человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com
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