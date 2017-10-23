Авария на трассе Аромашево — Вагай: двое погибли и четверо пострадали

Трагедия произошла в воскресенье, 23 октября, на 67-м километре автодороги Аромашево — Вагай. В четыре часа дня там столкнулись "Лада Калина" и "Лада" 12-модели. Предположительно, водитель "12-й" выехал на полосу встречного движения.

Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, 22-летний водитель "12-й", житель Ишимского района, и 49-летний водитель "Калины", проживавший в Сладковском районе, погибли. Различные травмы, ушибы и переломы, получили 34-летний пассажир "12-й" и пассажиры "Калины": 22-летний молодой человек, 13-летняя девочка и 53-летняя женщина.

Еще одно смертельное ДТП случилось в эту субботу в селе Ярково. Там водитель грузовика, не убедившись в безопасности, при движении задним ходом наехал на двух человек. 32-летняя женщина погибла, 44-летняя получила травму головы и перелом голени.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области