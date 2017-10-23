На улице Малыгина аварию устроил 14-летний тюменец на Hyundai

ДТП произошло в Тюмени вчера, 22 октября, в половине десятого утра. В районе дома № 52 на улице Малыгина 14-летний мальчик, управлявший автомобилем Hyundai, превысил безопасную скорость движения и не вписался в поворот. В результате он столкнулся с автомобилем Kia.

По предварительным данным, подросток взял ключи от машины без разрешения родителей и поехал кататься со своим 13-летним знакомым. Последний в аварии получил травму головы и лишился зубов. Как уточнили в пресс-службе областной автоинспекции, материалы по факту ДТП будут направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области