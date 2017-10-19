ДТП на Максима Горького: иномарка оказалась на тротуаре, снеся ограждение

16:20 19 октября 2017
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В Тюмени ГИБДД устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня во втором часу дня в районе перекрестка улиц Харьковской и Максима Горького. Его участниками стали BMW и грузовик Baw Fenix.

По сообщению пресс-службы ТОСЭР, BMW "вылетел" на тротуар, снеся металлическое ограждение. Спасатели оперативно отключили два аккумулятора искореженной машины.

Никто из пешеходов не пострадал — совсем рядом с местом ДТП находится школа. Сотрудники медицинской службы оказали помощь водителю иномарки.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com

Теги: ДТП
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