ДТП на Максима Горького: иномарка оказалась на тротуаре, снеся ограждение

В Тюмени ГИБДД устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня во втором часу дня в районе перекрестка улиц Харьковской и Максима Горького. Его участниками стали BMW и грузовик Baw Fenix.
По сообщению пресс-службы ТОСЭР, BMW "вылетел" на тротуар, снеся металлическое ограждение. Спасатели оперативно отключили два аккумулятора искореженной машины.
Никто из пешеходов не пострадал — совсем рядом с местом ДТП находится школа. Сотрудники медицинской службы оказали помощь водителю иномарки.
Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru