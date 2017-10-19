Директор тюменского "Дома Паркета" обманула полсотни клиентов

В Тюмени за мошенничество перед судом предстанет директор фирмы по поставке дверей, фурнитуры и напольных покрытий, которая похитила у покупателей около 13 миллионов рублей.

В феврале 2015 года женщина стала новым директором ООО "Дом Паркета", которое было создано еще в 2003 году. По версии следствия, предпринимательница затеяла аферу, для которой решила использовать счета и печати подконтрольного ей предпринимателя и специально зарегистрированного ООО "Актив".

С августа 2015 года по апрель 2016 года по ее указанию от имени ООО "Дом Паркета" и упомянутых фирм принимались заказы от клиентов. Обязательства перед клиентами не выполнялись, деньги уходили в карман директора. В итоге обманутыми оказались 56 жителей Тюменской области, Югры и ЯНАО, а также 4 организации.

В июне 2016 года ООО "Дом Паркета" признали банкротом. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на женщину заведено уголовное дело за мошенничество. Также ее обвиняют в невыплате зарплат работникам.