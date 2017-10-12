На Фабричной для спасения пожилой тюменки пришлось вскрывать дверь

Вчера в Тюмени группа спасателей прибыла на вызов к квартире на улице Фабричной. Проживающая там пожилая женщина второй день не выходила с родственниками на связь.
Ее приехала проведать внучка, но войти у нее не получилось — дверь квартиры была заперта, а в замок вставлен ключ. Изнутри доносились глухие стоны и тихие слова о помощи.
Прибывшие на место специалисты службы спасения за несколько минут открыли дверь — пенсионерка лежала на полу в коридоре, практически у самой двери.
"В этот же момент на место вызова прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Специалисты осмотрели женщину, вероятно, оперативное вмешательство спасателей и медиков помогло ей избежать тяжелых последствий в отношении здоровья", — рассказали в пресс-службе ТОСЭР.
Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com
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