На Фабричной для спасения пожилой тюменки пришлось вскрывать дверь

Вчера в Тюмени группа спасателей прибыла на вызов к квартире на улице Фабричной. Проживающая там пожилая женщина второй день не выходила с родственниками на связь.

Ее приехала проведать внучка, но войти у нее не получилось — дверь квартиры была заперта, а в замок вставлен ключ. Изнутри доносились глухие стоны и тихие слова о помощи.

Прибывшие на место специалисты службы спасения за несколько минут открыли дверь — пенсионерка лежала на полу в коридоре, практически у самой двери.

"В этот же момент на место вызова прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Специалисты осмотрели женщину, вероятно, оперативное вмешательство спасателей и медиков помогло ей избежать тяжелых последствий в отношении здоровья", — рассказали в пресс-службе ТОСЭР.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com