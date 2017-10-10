Травмировавшейся в 39-м автобусе тюменке выплатят компенсацию

В Тюмени денежной компенсации добилась пожилая женщина, которая получила серьезные травмы, когда упала в автобусе 39-го маршрута.

Инцидент произошел этой зимой, 22 февраля. 65-летняя тюменка вошла в автобус на Московском тракте. Он быстро и резко тронулся, затем резко затормозил и поехал дальше, из-за чего женщина не устояла на ногах.

Тюменка попала в больницу, у нее диагностировали переломы левых лонной и седалищной костей и крестца слева, что является тяжким вредом здоровья. После выписки женщина все еще лечится амбулаторно, ходить она может только с тростью.

Летом тюменка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей взыскать моральный вред. В итоге на днях суд взыскал с владельца автобуса 300 тысяч рублей в ее пользу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.