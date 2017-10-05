Жительнице Ишима грозит лишение свободы за миллионную махинацию с субсидией на жилье

В Ишиме за мошенничество в крупном размере будут судить 35-летнюю местную жительницу.

Четыре года назад она обратилась в центр государственной жилищной поддержки Тюменской области за бюджетной субсидией на покупку жилья. Размер выдаваемой безвозмездно субсидии зависит от размера месячного дохода на члена семьи за последние полгода — чем он ниже, тем больше выплата.

Женщина решила занизить доход и указала, что была в отпуске по уходу за ребенком, а совокупный доход семьи за шесть месяцев с учетом полученных пособий составил чуть больше 4 тысяч рублей. Ей выдали субсидию в 1,1 миллион рублей, которые пошли на покупку трехкомнатной квартиры в Ишиме.

Правоохранительными органами было установлено, что на момент обращения за субсидией женщина работала главным бухгалтером в коммерческой фирме и с учетом ее дохода могла претендовать на субсидию лишь в размере 88 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На квартиру женщины был наложен арест, ей предъявили иск о взыскании полученных денег. Статья, по которой обвиняется женщина, предусматривает до десяти лет лишения свободы.