Тюменец ответит за жестокое обращение с собакой в суде

На жителя Тюмени завели уголовное дело за жестокое обращение с животным.

Инцидент произошел 18 июля в Винзилях. Накануне тюменец и двое его знакомых распивали спиртное в гостях у местной жительницы. Утром они возвращались со спиртным из магазина, и возле дома им попалась дворовая собака по кличке Линда, которую женщина из соседнего подъезда выпустила на улицу погулять.

Один из мужчин взял ее на руки и принес в квартиру. Там он дважды ударил собаку табуретом по голове, пока ее держал один из собутыльников. Тот в свою очередь нанес животному множественные удары молотком по телу. От криков пса проснулась хозяйка. Один из жителей дома вызвал полицию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, при допросе в качестве подозреваемого тюменец сказал, что хотел поесть шашлыков из собачатины.

Пострадавшее животное волонтер доставила в ветеринарную клинику, где ему наложили швы. Сейчас Линда живет у своей хозяйки.

Уголовное дело за жестокое обращение с животным в отношении 31-летнего жителя Тюмени ушло в суд, второго фигуранта объявили в розыск.