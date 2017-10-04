На заводе "Тюменьсудокомплект" недоплачивали зарплату 170 работникам

О ходе расследования уголовного дела о зарплатном долге на заводе "Тюменьсудокомплект" рассказали в Уральском СУ на транспорте СК России.

С марта по август этого года директор ЗАО "Тюменьсудокомплект" не в полном объеме рассчитался с не менее чем 170 работникам организации, в том числе с теми, кто уже не работает на предприятии. Долг составил свыше 13 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

"На данный момент следователями в качестве потерпевших допрошено более 70 работников ЗАО "Тюменьсудокомплект", в организации проведены обыски. Директор предприятия допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения", — сообщили в ведомстве.

Одновременно следователями принимаются меры, направленные на возмещение задолженности всем работникам предприятия, в том числе уволенным оттуда.