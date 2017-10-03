Экс-проректор тюменского вуза получила условный срок за самоуправство

Бывшего проректора Тюменского индустриального университета приговорили к полутора годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями.

Приговор оглашен сегодня, 3 октября, в Центральном районном суде Тюмени, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2015 года к Тюменскому государственному нефтегазовому университету был присоединен в качестве структурного подразделения Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. В марте 2016 года вуз был переименован в Тюменский индустриальный университет, и в конце этого же месяца семь сотрудников архитектурно-строительного университета были уволены, а на следующий день приняты на работу в индустриальный университет, однако положенных законодательством компенсаций за неиспользованный отпуск они не получили.

По версии следствия, в апреле 2016 года проректор, желая показать эффективность своей работы и пополнить бюджет индустриального университета, а также считая, что сотрудники строительного университета до этого необоснованно получили завышенные стимулирующие выплаты, решила не выплачивать им компенсацию за неиспользованный отпуск, а оставить деньги учебному заведению. По ее указанию работники расписались в ведомости на получение денежных средств в общей сумме 2,122 млн рублей, но деньги фактически не получили. С целью создания видимости правомерного перехода денежных средств учебному заведению в мае 2016 года Романютой с подставным благотворителем был подписан договор о пожертвовании указанных средств университету.

Преступление выявлено и расследовано РУФСБ России по Тюменской области.

В суде Романюта представила документ о внесении на депозит нотариуса более 2 млн рублей для возмещения ущерба потерпевшим. Суд назначил подсудимой 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

"При назначении наказания суд учел признание Романютой своей вины, наличие у нее на иждивении троих несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, и ряд других обстоятельств", - отмечает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.