В центре Тюмени столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись сегодня в центре Тюмени на улице Малыгина. Как сообщают с места происшествия очевидцы, авария случилась из-за того, что водитель "ВАЗ Приора" со стажем вождения в два месяца и курганскими номерами неправильно оценил длину тормозного пути на скользкой дороге. Так что будьте внимательны и держите дистанцию!

Фото Сергея Русанова