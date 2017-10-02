В центре Тюмени столкнулись три автомобиля

13:34 02 октября 2017
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Три автомобиля столкнулись сегодня в центре Тюмени на улице Малыгина. Как сообщают с места происшествия очевидцы, авария случилась из-за того, что водитель "ВАЗ Приора" со стажем вождения в два месяца  и курганскими номерами неправильно оценил длину тормозного пути на скользкой дороге. Так что будьте внимательны и держите дистанцию!

Фото Сергея Русанова

Теги: ДТП
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