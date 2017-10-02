На тюменской трассе столкнулись четыре машины

11:30 02 октября 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Массовое ДТП произошло в субботу днем, 30 сентября, на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск.

Вероятнее всего, водитель грузовика Howo не смог выдержать безопасную дистанцию, произошло столкновение с автомобилями Hyundai, Great Wall и Ford.

Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, в ДТП пострадали три водителя, у двух переломы лодыжки и кисти, третий получил ушибы.

Теги: Омск , трасса , ДТП
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