На тюменской трассе столкнулись четыре машины

Массовое ДТП произошло в субботу днем, 30 сентября, на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск.
Вероятнее всего, водитель грузовика Howo не смог выдержать безопасную дистанцию, произошло столкновение с автомобилями Hyundai, Great Wall и Ford.
Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, в ДТП пострадали три водителя, у двух переломы лодыжки и кисти, третий получил ушибы.
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