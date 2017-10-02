В Тюмени ищут очевидцев ДТП со школьницами

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Тюменская автоинспекция ищет очевидцев двух наездов на пешеходов, произошедших на выходных.

В субботу, 30 сентября, в восьмом часу вечера на улице Монтажников автомобилем BMW X1 была сбита 14-летняя девочка. Водитель с места происшествия скрылся, не обратившись в ГИБДД. У школьницы ушиб колена.

В воскресенье в 15.00 на пешеходном переходе на улице Ямской, 2 автомобилем была сбита 12-летняя девочка, водитель также уехал с места аварии. Школьница получила ушиб ног и сотрясение мозга.

Оба водителя разыскиваются, очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефону 79-46-10.