Виновник смертельного ДТП у драмтеатра получил четыре года колонии

В колонию-поселение на несколько лет отправится молодой человек, устроивший ДТП в центре Тюмени с двумя погибшими.

Авария произошла у драмтеатра 28 апреля ночью. 20-летний житель Тобольска на "Ладе" ехал по крайней левой полосе по улице Республики со стороны Холодильной. На перекрестке Республики — Горького он начал поворачивать налево, хотя на этом участке движение разрешено только в прямом направлении, и сбил 36-летнего байкера на Yamaha. Мотоциклист погиб на месте. 19-летняя подруга тоболяка, которая была на переднем пассажирском сидении легковушки, получила серьезные травмы. Через месяц девушка скончалась в больнице.

Суд назначил тоболяку четыре года в колонии-поселении и на три года лишил его права управлять транспортом. В пользу брата и малолетней дочери погибшего суд взыскал по 500 тысяч рублей на каждого. До тех пор, пока девочке не исполнится 18, он будет ежемесячно выплачивать ей 3,5 тысячи рублей в связи со смертью кормильца – отца.