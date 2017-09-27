За сентябрь в Тюменской области изъяли около сотни ружей и возбудили одно уголовное дело

В управлении Росгвардии по Тюменской области подвели итоги сентябрьского оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал".

В ходе проверок был осмотрен 31 объект хранения оружия, выявлено 10 нарушений, вынесено 8 письменных предписаний об устранении недостатков, изъято 290 патронов.

Сотрудники Росгвардии и полиции проверили также 322 владельца гражданского оружия. По итогам этой работы составлено 55 административных протоколов за нарушение правил оборота оружия, изъято 97 единиц оружия, возбуждено одно уголовное дело. 3 единицы оружия граждане сдали силовикам самостоятельно.

Сотрудники Росгвардии напоминают: законные владельцы оружия должны соблюдать установленные правила хранения и использования данного имущества. А с незаконным оружием и боеприпасами лучше расстаться: при добровольной сдаче владельцы освобождаются от уголовной ответственности.

Информацией о незаконно хранящихся огнестрельном оружии, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно сообщить по телефонам: (3452) 79-30-23 (дежурная часть УМВД России по Тюменской области), (3452) 27-43-78 (дежурная часть Управления Росгвардии по Тюменской области). Анонимность в таких случаях гарантируется.