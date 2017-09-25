На Пермякова разогнавшийся водитель учинил двойную аварию

12:27 25 сентября 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени вчера в седьмом часу вечера на улице Пермякова, 3А столкнулись "Мазда" и "Шевроле. После этого "Мазду" отбросило на стоящий в кармане автобусной остановке маршрутный микроавтобус "Хундай".

По предварительным данным, 33-летний водитель "Мазды" не смог выбрать безопасную скорость. Как рассказали в областной автоинспекции, накануне своего дня рождения, который он отмечает сегодня, мужчина получил переломы ребер и носа и черепно-мозговую травму.

Теги: травмы , ДТП
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