На Пермякова разогнавшийся водитель учинил двойную аварию

В Тюмени вчера в седьмом часу вечера на улице Пермякова, 3А столкнулись "Мазда" и "Шевроле. После этого "Мазду" отбросило на стоящий в кармане автобусной остановке маршрутный микроавтобус "Хундай".
По предварительным данным, 33-летний водитель "Мазды" не смог выбрать безопасную скорость. Как рассказали в областной автоинспекции, накануне своего дня рождения, который он отмечает сегодня, мужчина получил переломы ребер и носа и черепно-мозговую травму.
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