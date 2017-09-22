На тюменку, сообщившую от изнасиловании, завели уголовное дело

В середине августа подвыпившая 26-летняя жительница Тюменского района заявила в полицию об изнасиловании находящимся у нее в гостях мужчиной.

В ходе доследственной проверки было установлено, что сведения не соответствуют действительности - девушка сказала, что пошутила. Однако в Уголовном кодексе подобные заявления рассматриваются как заведомо ложный донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, поэтому на тюменку завели уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщает региональное управление СКР.