На тюменку, сообщившую от изнасиловании, завели уголовное дело

08:00 22 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
cdn.pixabay.com
| Фото: cdn.pixabay.com

В середине августа подвыпившая 26-летняя жительница Тюменского района заявила в полицию об изнасиловании находящимся у нее в гостях мужчиной.

 В ходе доследственной проверки было установлено, что сведения не соответствуют действительности - девушка сказала, что пошутила. Однако в  Уголовном кодексе подобные заявления рассматриваются как заведомо ложный донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, поэтому на тюменку завели уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей  либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщает региональное управление СКР.

Теги: ложный донос , СКР , изнасилование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017