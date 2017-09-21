Сводка ДТП: виновниками аварий стали пьяный пенсионер и начинающие водители

Девять человек получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 20 сентября.

В 16:00 на улице 50 лет Октября в Тюмени у пересечения с улицей Севастопольской столкнулись Lifan и Kia. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции 62-летним водителем Lifan`a. С места происшествия он скрылся, но был задержан нарядом дорожно-патрульной службы. У мужчины присутствовали признаки опьянения, от медосвидетельствования он отказался. В результате происшествия 28-летняя водитель автомобиля Kia и ее 5-летняя дочь получили ушибы.

Около 19:00 на пересечении улиц Лопарева и Сибирской столкнулись автомобили Škoda и "Лада". По предварительным данным, начинающая водитель иномарки нарушила очередность проезда перекрестка. В результате происшествия она получила травму живота. У 33-летнего водителя "Лады" травма кисти руки.

Днем на 162-м километре автодороги Курган–Тюмень молодой водитель с водительским стажем в два месяца не справился с управлением "Лады" и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась - водитель получил ссадины лица и предплечья, черепно-мозговая травма у его 17-летней спутницы.

Опытные и трезвые водители тоже попадают впросак, чаще – из-за несоблюдения правил дорожного движения. Так, около 18:00 на улице Харьковской, 19 Hyundai въехал в дерево. 48-летний водитель был трезв, но превысил скорость и не справился с управлением. В результате ДТП мужчина получил перелом шейки бедра. Автоинспекторы отмечают: авария произошла недалеко от школы, где в целях безопасности прохожих необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области.