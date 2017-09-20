Полицейские Тобольска спасли жизнь краснокнижным рыбам

Сотрудники транспортной полиции Тобольска в ходе рейда на Иртыше ранним утром 8 сентября задержали 48-летнего жителя села Носка. В ходе осмотра рыболовных фитилей и моторной лодки у него было обнаружено 9 особей стерляди и один сибирский осетр. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 6 890 рублей.

Незаконный улов и сети были изъяты, рыба оказалась живой и была выпущена в естественную среду обитания. Полицейским мужчина пояснил, что вылавливал рыбу для личного употребления.

Однако все это не избавило рыбака от неприятностей. 17 сентября в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".