Жительница Казахстана погибла в аварии на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск

Трагическое дорожно-транспортное происшествие сслучилось в одиннадцатом часу вечера 19 сентября на федеральной трассе Тюмень–Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Автомобиль "Лада Приора" столкнулся с прицепом-вагоном, который из-за обрыва дышла отсоединился от движущегося грузовика. В результате столкновения 49-летняя гражданка Казахстана - пассажирка "Приоры" погибла, открытую черепно-мозговую травму получил ее супруг, управлявший автомобилем, у еще одной пассажирки ушибы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.