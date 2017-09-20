Жительница Казахстана погибла в аварии на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск

13:16 20 сентября 2017
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Трагическое дорожно-транспортное происшествие сслучилось в одиннадцатом часу вечера 19 сентября на федеральной трассе Тюмень–Ханты-Мансийск в Уватском районе.

 Автомобиль "Лада Приора" столкнулся с прицепом-вагоном, который из-за обрыва дышла отсоединился от движущегося грузовика. В результате столкновения 49-летняя гражданка Казахстана - пассажирка  "Приоры" погибла, открытую черепно-мозговую травму получил ее супруг, управлявший автомобилем, у еще одной пассажирки  ушибы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Теги: федеральная трасса , ХМАО-Югра , Казахстан , ДТП
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