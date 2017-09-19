Житель Екатеринбурга задушил в Тюмени мать своей сожительницы

16 сентября на участке одного из садоводческих товариществ Тюмени обнаружено тело 64-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Как установило следствие, 15 сентября ранее неоднократно судимый 41-летний житель Екатеринбурга в поисках своей сожительницы явился на дачу к её матери, в ходе словесной перепалки незваный гость накинулся на женщину и задушил.

Спрятав тело убитой в колодец, мужчина похитил ее имущество, в том числе 4 тысячи рублей, телефон, и, как ни в чем не бывало, вернулся в свой город. Однако уйти от правосудия ему не удалось. Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Сейчас он находится в Тюмень.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального СКР.