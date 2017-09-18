Тюменка с ножом напала на мужа

12:37 18 сентября 2017
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www.oreninform.ru
| Фото: www.oreninform.ru

В тюменскую полицию поступила информация из медучреждения о причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнему мужчине.

Подозреваемая задержана на месте происшествия. Ею оказалась 40-летняя жена пострадавшего. Как выяснили полицейские, в выходной день семейная пара распивала спиртные напитки у себя в квартире в доме по улице 50 лет ВЛКСМ. Супруги начали конфликтовать, женщина схватила нож и нанесла мужу проникающее ножевое ранение.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает областная полиция.

Теги: ранение , преступления , семья , полиция
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