Тюменка с ножом напала на мужа

В тюменскую полицию поступила информация из медучреждения о причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнему мужчине.

Подозреваемая задержана на месте происшествия. Ею оказалась 40-летняя жена пострадавшего. Как выяснили полицейские, в выходной день семейная пара распивала спиртные напитки у себя в квартире в доме по улице 50 лет ВЛКСМ. Супруги начали конфликтовать, женщина схватила нож и нанесла мужу проникающее ножевое ранение.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает областная полиция.