Из тюменских торговых центров эвакуируют людей

В Тюмени эвакуируют посетителей торгово-развлекательного центра "Колумб" на Московском тракте.

Очевидцы говорят, что причины происходящего пока не ясны Одни предполагают, что поступили сообщения о минировании, другие считают, что проходит массовое учение.

Силовые структуры еще не опровергали и не подтверждали эту информацию, сообщает ИА "Тюменская линия". На месте работают полиция, пожарные службы, МЧС, дежурит скорая помощь.

Надо отметить, что это уже не первая эвакуация из торговых центров Тюмени на текущей неделе. 14 сентября девятьсот тюменцев вывели из ТЦ "Гудвин".

Интернет-пользователи сообщают в соцсетях, что эвакуация производится и в торговых центрах "Вояж", "Фаворит", "Яркий сибиряк", "Континент" и "Рентал".

Официальных комментариев на сайтах силовых структур пока нет.

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Фото - https://vk.com/incident_tmn