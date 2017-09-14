В сентябрьских ДТП в Тюмени пострадали 18 пешеходов

С начала сентября за медицинской помощью в ОКБ №2 обратились 88 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, треть из них - пешеходы.

Большинство пациентов отделались ушибами конечностей, позвоночника и грудной клетки, растяжениями и вывихами. У десяти участников аварий более серьёзные травмы – переломы костей скелета, сотрясения мозга.

По данным ГИБДД Тюменской области, в Тюмени и Тюменском районе всего произошло с начала месяца 67 различных дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 90 человек, из них 17 ДТП – с участием пешеходов, в которых пострадало в совокупности 18 человек.

Одной из причин аварийных ситуаций на дороге стали погодные условия. Из-за дождя водители не замечают пешеходов в тёмной одежде без светоотражающих элементов, а пешеходы не обращают внимания на автомобили - капюшон, накинутый на голову, и зонт защищают от ненастья, но в то же время сильно ограничивают видимость. Молодёжь "подвели" смартфоны. Юноши и девушки, переходя дорогу, поглощены общением с собеседником в мобильном приложении или игрой, и игнорируют происходящее вокруг.

Наиболее незащищенные участники дорожного движения – дети. Среди пострадавших их семеро. Трое были автомобилями на пешеходных переходах или во дворе дома.

Медики обращаются к тюменцам с просьбой быть предельно внимательными на дороге: любая, даже незначительная на первый взгляд травма, может привести к печальным последствиям в отдалённом будущем.

ГИБДД Тюменской области также призывает пешеходов быть максимально бдительными при переходе проезжей части, внимательно смотреть по сторонам и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что несколько минут потерянного времени не стоят вашего здоровья и жизни.