Школу, в которой сегодня погиб ребенок, закрыли до 18 сентября

Трагедия в Викуловской школе №2 произошла днем 13 сентября. Восьмилетний мальчик вместе с грунтом ушел под землю на площадке у школы, тело ребенка из провала достали спасатели.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил полиции и МЧС на время обследования специалистами территории и здания школы организовать круглосуточное дежурство. Занятия в школе отменены до понедельника, 18 сентября.

"Пока не будут проведены все необходимые мероприятия, и специалисты не дадут окончательное заключение о безопасности, учебный процесс не начинаем", - уточнил глава региона и попросил обеспечить максимальную безопасность тем людям, которые будут обследовать здание и прелегающую территорию.

Напомним, по факту случившегося в СКР заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следователи разбираются в деталях произошедшего. Для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют проведение необходимых аварийно-восстановительных работ.

В Викулово объявлен траур. С родителями погибшего ребенка работают психологи, семье будет оказана материальная поддержка из областного бюджета. Глава региона выразил соболезнование семье погибшего ребенка.