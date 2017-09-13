Убийца задушил тюменскую старушку из-за трех медалей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту убийства пенсионерки жителем Алтайского края.

Трагедия случилась днем 8 июля в одном из многоквартирников в центре Тюмени. Пьяный молодой человек постучал в квартиру с просьбой напоить его водой. Дверь открыла незнакомая 90-летняя женщина и впустила мужчину внутрь помещения. Осмотревшись, мужчина решил, что может здесь поживиться, а пенсионерку, чтобы не мешала, сначала ударил в лицо, а затем душил, пока она не задохнулась. После совершения убийства обвиняемый похитил три медали, приуроченные к юбилейным датам Великой Победы - убитая была труженицей тыла в годы войны.

Преступника задержали по горячим следам, в ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину. Для детального установления всех обстоятельств совершения преступления проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, а также психолого-психиатрическая, медико-криминалистическая, дактилоскопическая и другие экспертизы.

Дело вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, подозреваемому инкриминируют п. "з" ч. 2 ст.105 УК РФ - убийство сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой, совершенный с применением насилия, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.