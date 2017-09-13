Минувший вторник в Тюмени стал днем массовых ДТП

9 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано на дорогах Тюменской области 12 сентября. Различные травмы получили десять человек, в том числе ребенок.

Особо отличились жители областного центра.

Так, около полудня на 13-м километре Тобольского тракта столкнулись грузовик MAN, тягач Freightliner и легковой KIA. По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика при перестроении не пропустил двигавшиеся с ним в попутном направлении автомобили. За медицинской помощью обратилась пассажирка легкового автомобиля: у 28-летней женщины травма головы.

В 12:00 на 11-м километре Ялуторовского тракта столкнулись автомобили ВАЗ 21099, ВАЗ 2105 и тягач MAN. Водители автомобилей утверждают, что аварию спровоцировал водитель грузового Mercedes - начиная движение от обочины, не уступил дорогу легковушкам. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. 23-летний водитель ВАЗ 21099 получил травму колена.

Четыре автомобиля столкнулись в 11:00 на улице 50 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, аварию спровоцировала 39-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, не выдержав безопасную дистанцию. Ее автомобиль столкнулся с впереди стоящей Toyota, та выехала в Honda, а она - в Kia. Закрытую травму головы и ушиб носа получила "зачинщица".

Еще три автомобиля столкнулись в седьмом часу вечера на перекрестке улиц Республики-Воровского. 32-летний водитель Hyundai при повороте налево не уступил дорогу встречным Porsche и Toyota. В ДТП пострадали 3-летняя девочка из Porsche (у нее травма головы), у 32-летней пассажирки Hyundai травма головы и ушиб ноги.

Информация и фото предоставлены областной Госавтоинспекцией.