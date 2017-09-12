В Тобольске дождь шел в течение 58 часов

Супердождь, который беспрерывно поливал старинную сибирскую столицу в течение 58 часов, начался днем 9 сентября, а закончился лишь к ночи 11 сентября, сообщает Tobolsk.ru
За это время на город вылилось 36 мм (3,6 см) воды. Это составляет 68% от месячной сентябрьской нормы (53 мм). А сумма осадков, выпавших 1-12 сентября, составляет 46 мм (87%).
Дождь был небольшой интенсивности - мелкий, холодный и нудный, однако он испортил выходные многим тоболякам и осложнил жизнь земледельцам. Грунтовые дороги этот дождь размочил до состояния каши.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru