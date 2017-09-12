За сутки на дорогах Тюмени пострадали два пешехода

12:45 12 сентября 2017
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10 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 11 сентября. 15 участников дорожного движения получили различные травмы.

В 7:00 на улице Сергея Ильюшина в Тюмени произошло столкновение автомобилей Ford и ВАЗ-2115. По предварительной информации, водитель иномарки обгонял "Ладу" по встречной полосе в тот момент, когда она поворачивала налево. После столкновения Ford отбросило на тротуар, где находился пешеход. В результате дорожного происшествия 50-летняя женщина доставлена в больницу с переломом ноги.

Около полудня на Московском тракте областного центра столкнулись Daewoo и Volkswagen. По предварительной информации, водитель первого авто при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. Он получил перелом ребер и травма живота, у пассажира ушиб позвоночника.

Вечером на улице Одесской Toyota сбила 49-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Он доставлен в больницу с переломом ноги.

Два ДТП произошли на трассе Тюмень–Омск. В 18:00 на 355-м километре в Абатском районе водитель ВАЗ-2103 не пропустил попутный тягач Volvo: поворачивая налево в Абатское, водитель легковушки не перестроился в крайнюю левую полосу. С открытыми переломами обеих ног он доставлен в больницу.

Около 21:00 на 126 километре в Заводоуковском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и Toyota. Перелом бедра получил 34-летний водитель "четверки". Выезжая со второстепенной дороги, водитель легкового автомобиля не пропустил иномарку. Водительского удостоверения пострадавший мужчина не имеет, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД , травмы , пострадавшие , ДТП , сводка
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