Руководителя тюменского детсада наказали за сбежавших детей

фото http://vpoime.ru/ds42/

Двое мальчиков 5 и 6 лет ушли с территории детского сада № 42, расположенного по улице Депутатской в Тюмени 20 июля.

Находясь на прогулке, дети самостоятельно покинули территорию детсада и только через полтора часа были обнаружены младшим воспитателем возле торгового центра "Фаворит". Они успели уйти на расстояние полтора километра. руководство решило замолчать инцидент.

Прокуратура округа по итогам проверки вынесла представления заведующей детсадом, руководителю ЧОП "Аврора", директору департамента образования городской администрации. Кроме того, за попытку замолчать инцидент, а именно несвоевременное информирование прокуратуры округа о факте нарушения прав малолетних детей, в отношении заведующей прокуратура возбудила административное дело по ст. 19.7. КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования воспитателю и заведующей детским садом объявлены выговоры, охранник уволен. Кроме того, мировой судья подверг заведующую детским садом административному наказанию.

В целях недопущения впредь подобного инцидента, детсадом выполнены следующие мероприятия: проведен внеплановый инструктаж сотрудников, восстановлена целостность ограждения, обеспечена работа запорных устройств. Руководителю ЧОП направлено претензионное письмо о нарушении договорных обязательств, сообщает областная прокуратура.