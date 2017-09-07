Ямальца, мечтавшего вступить в ИГ, приговорили к 5 годам колонии

Приволжский окружной суд приговорил 24-летнего жителя Ноябрьска к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в деятельности "Исламского государства" на территории Сирии.

Как рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в октябре 2016 года житель Ноябрьска, около года проживавший в Тюмени, разделяя идеи исламского фундаментализма, решил тайно покинуть Российскую Федерацию и присоединиться к международной террористической организации.

Намереваясь осуществить выезд в зону боевых действий, молодой человек изучал видео и печатные материалы, пропагандирующие деятельность ИГ, приобрел снаряжение, необходимое для участия в боевых действиях и выживания в экстремальных условиях, а также литературу, внесенную в список экстремистских материалов. В ходе прохождения военной службы по призыву в ВС Российской Федерации он приобрел навыки обращения с огнестрельным оружием.

Реализуя преступный замысел, ямалец планировал вылететь из Самары в Турцию и нелегально пересечь турецко-сирийскую границу, для чего намеревался присвоить переданные ему работодателем денежные средства на приобретение бензина при осуществлении им в качестве наемного работника грузовых перевозок по маршруту Тюмень–Самара. По независящим от него обстоятельствам неофит не сумел присоединиться к боевикам. На посту ДПС на автодороге Тюмень–Курган молодого человека задержали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Свою вину осужденный признал и в содеянном раскаялся.