Полицейские установили, кто сбил женщину, труп которой несколько дней пролежал на обочине федеральной трассы

В течение суток сотрудники Госавтоинспекции установили и разыскали водителя, сбившего 30-летнюю женщину на 72-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе, тело которой было обнаружено 5 сентября.

Полицейским хватило суток, чтобы найти водителя. В работе участвовали подразделения Госавтоинспекции в Тюмени, Ярковском районе и Тобольске.

Сначала по осколку бампера, номеру на зеркале автомобиля и повторителю поворотника, оставшимся на месте ДТП, установили марку автомобиля - "Хонда Домани". Затем в ближайшем придорожном комплексе выяснили, что женщина вышла из кафе ночью с 1 на 2 сентября.

Проанализировав информацию с комплексов фотовидеофискации, расположенных на выезде из Тюмени по Тобольскому тракту, полицейские выяснили, что "Хонда Домани" ежедневно курсировала по трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, но после 1 сентября автомобиль перестал фиксироваться камерами наблюдения.

По нарушениям ПДД автоинспекторы нашли водителя и вычислили, что в Ярковском районе живут его родители. Там и обнаружен автомобиль. У "Хонды" заменено лобовое стекло, перекрашен капот, бампер снят и выкрашен, также сушилось новое зеркало, выкрашенное в цвет автомобиля. Думал, что сбил косулю, пояснил отъезд с места ДТП 30-летний водитель.

По факту уезда с места ДТП на водителя составлен административный материал, в деталях трагического ДТП разберутся следователи в рамках уголовного дела.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, в этом году в 216-ти случаях водители скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, 7 из них были смертельными. Большинство водителей найдены и привлекаются к ответственности.