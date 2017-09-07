Тоболяки обнаружили следы медведя в черте города

Свежие следы медведя обнаружили рыбаки на левом берегу Иртыша в районе железнодорожного моста, сообщает Тобольск.ру.

Рыбаки считают, что медведь пришел в город ночью. Днем на берегу он не покажется.

Как отмечается на сайте, в 2006 году по Тобольску уже бродил медведь. Днем он прятался в логу Глубоком, а ночью бродил по шестому микрорайону, совершал набеги на дачи, находящиеся за шестым микрорайоном и даже забрел на территорию школы № 5. В итоге местные охотники нашли зверя и застрелили.

Напомним, ранее сообщалось что медведя в центре села видели жители Увата.