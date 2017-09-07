Тюменский авиадебошир ответит за публичное оскорбление полицейского

Вечером 3 сентября в аэропорту "Рощино" двое пьяных коммерсантов устроили словесную перепалку с другими пассажирами самолета сообщением "Тюмень - Москва" и были сняты с рейса сотрудниками транспортной полиции за нарушение общественного порядка.

Во время сопровождения указанных лиц в дежурную часть один из дебоширов оскорбил сотрудника полиции в присутствии посетителей аэровокзала и работников аэропорта, унизив тем самым его честь и достоинство как представителя власти и человека.

За публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей в отношении тюменца возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СКР на транспорте.