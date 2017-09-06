На тобольской стройплощадке Сибура произошел пожар

На строящемся комплексе ЗапСибНефтехима в Тобольске 5 сентября произошло возгорание одного из помещений.

Система противопожарного оповещения на законсервированном отдельно стоящем объекте в вахтовом городке №1 сработала вечером.

В 19:44 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в Вахтовом городке №1. Пожар произошел в складском помещении столовой размерами 70х30 метров, 2 степени огнестойкости. В тушении были задействованы 24 пожарных и 7 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Причина и ущерб сейчас устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото - https://vk.com/typical_tobolsk