На тобольской стройплощадке Сибура произошел пожар

На строящемся комплексе ЗапСибНефтехима в Тобольске 5 сентября произошло возгорание одного из помещений.
Система противопожарного оповещения на законсервированном отдельно стоящем объекте в вахтовом городке №1 сработала вечером.
В 19:44 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в Вахтовом городке №1. Пожар произошел в складском помещении столовой размерами 70х30 метров, 2 степени огнестойкости. В тушении были задействованы 24 пожарных и 7 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Причина и ущерб сейчас устанавливаются. Пострадавших нет.
Фото - https://vk.com/typical_tobolsk
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