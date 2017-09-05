Тюменская пенсионерка за полторы недели заработала на мигрантах более сорока тысяч

16:35 05 сентября 2017
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static8.depositphotos.com
| Фото: static8.depositphotos.com

Факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по Тюмени.

Как оказалось, 76-летняя пенсионерка в своей квартире по улице Судоремонтной с 14 по 25 июля зарегистрировала 85 иностранцев из ближнего зарубежья. Свою услугу бабуля оценила в  пятьсот рублей с человека.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100  до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, отмечают в областной полиции.

Теги: мигранты , пенсионеры , уголовное дело , уголовная ответственность , полиция , участковые
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