Тюменская пенсионерка за полторы недели заработала на мигрантах более сорока тысяч

Факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по Тюмени.

Как оказалось, 76-летняя пенсионерка в своей квартире по улице Судоремонтной с 14 по 25 июля зарегистрировала 85 иностранцев из ближнего зарубежья. Свою услугу бабуля оценила в пятьсот рублей с человека.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, отмечают в областной полиции.