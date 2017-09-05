Тюменский бизнесмен отправится в тюрьму за обман семи клиентов

11:15 05 сентября 2017
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Бывшему генеральному директору ООО "Русский дом" Станиславу Быченкову придется ответить за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

Как установлено, с апреля 2011-го по апрель 2013 года Быченков, являясь руководителем фирмы, обманул семь клиентов. Заключив с ними договоры на строительство дома, дачи,  бани, поставку бруса, обязательства свои он не выполнил. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил свыше 7 млн рублей.

В марте 2016 года ООО "Русский дом" исключено из единого государственного реестра юридических лиц как фактически прекратившее свою деятельность.

Суд приговорил Быченкова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, сообщает областная прокуратура.

Теги: строительство , приговор , суд , колония , мошенничество
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