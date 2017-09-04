МЧС предупреждает о возможных заморозках

17:34 04 сентября 2017
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today.kz
| Фото: today.kz

С 5 по 7 сентября на юге Тюменской области местами ожидаются заморозки на почве до -0-3°. Такие данные приводит Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ Обь-Иртышское УГМС

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендовали главам муниципальных образований, руководителям сельхозпредприятий, объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения, организовать проведение мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Теги: прогноз погоды , МЧС
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