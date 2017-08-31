В Тюмени начали проверку по поводу выпавших из автобуса женщины с ребенком

В областном центре организовано проведение доследственной проверки по факту падения годовалого ребенка и его матери из автобуса.
По сообщению областной автоинспекции, инцидент произошел вчера в половине двенадцатого дня на Первомайской. На остановке "Смоленская" из автобуса № 1 при начале движения упали 31-летняя женщина со своим годовалым ребенком. У малыша травма головы, у женщины ссадины.
В ходе доследственной проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, значится на сайте СК по Тюменской области.
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