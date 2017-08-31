Фура завалилась на бок при встрече с легковушкой на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Две дорожные аварии с грузовиками произошли вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

На 340-м километре утром столкнулись легковой автомобиль Hyundai Accent и грузовик Hino. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

В результате аварии 28-летний водитель Hyundai получил ушиб мозга и травму грудной клетки. У 32-летнего водителя грузовика, чей транспорт после столкновения опрокинулся на бок, ушиб плечо.

На 401-м километре трассы днем столкнулись автомобили Skoda Octavia, Renault Logan и грузовик MAN. По предварительным данным, спровоцировала аварию, нарушив правила обгона, 26-летняя водитель Skoda. В результате ДТП 53-летний водитель Renault получил черепно-мозговую травму и раны руки.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области