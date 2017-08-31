Серьезное ДТП на улице Чаплина в Тюмени учинил водитель без прав

Дорожная авария случилась в областном центре вчера в половине первого ночи на пересечении улиц Чаплина и Папанинцев. Там столкнулись автомобили "Волга" и Audi A3.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка 21-летним водителем "Волги". Права управления транспортом молодой человек не имеет.

В итоге сам он получил перелом бедра и сотрясение мозга, травма грудной клетки и перелом ребер у 21-летнего пассажира "Волги". В иномарке пострадал 27-летний пассажир — у него травма головы.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области