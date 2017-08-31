В Тюмени осуждены наркодельцы, которые рассчитывали сбыть огромную партию в несколько регионов

Накануне Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирской области, замешанных в межрегиональных поставках оптовых партий наркотиков.

Напомним, вместе с еще одним жителем Новосибирска, 24-летним Павлом Исаковым, в декабре 2016-го из тайника в Свердловской области на авто они вывезли свыше 37 килограммов синтетики. После Екатеринбурга вещества рассчитывали завезти в Тюмень, Красноярск, Омск, Абакан, Иркутск и Якутск. 6 декабря при закладке наркотика в лесу рядом с дорогой Тюмень — Боровский — Богандинский в ходе спецоперации их задержали тюменские наркополицейские.

За пару дней до этого молодые люди развезли еще около 5 килограммов наркотиков, а в подвале дома в Новосибирске, где жил Исаков, нашли 12,5 килограммов запрещенных веществ. Всего по данному делу из незаконного оборота было изъято около 55 килограммов наркотиков.

1 августа районный суд назначил Исакову 11 лет колонии строгого режима, его сообщники получили по 9 лет колонии строгого режима.