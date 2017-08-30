Тобольский "Судоремонт Сумкино" выплатит компенсацию родственникам погибшего при взрыве слесаря

Тобольский городской суд взыскал с ООО "Судоремонт Сумкино" 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего при взрыве на барже рабочего.

Напомним, трагедия случилась в Тобольске в мае 2016 года. Во время ремонтных работ на судне произошел взрыв, в результате которого погибли двое: сварщик и слесарь, еще один слесарь получил тяжкий вред здоровью. Через год приговором суда виновными в произошедшем признали начальника механического участка ООО "Судоремонт Сумкино" и мастера этого участка. Они дали распоряжение трем подчиненным на выполнение сверхурочных сварочных работ над трюмом, где в тот день проводились покрасочные работы взрывоопасным материалом, хотя по правилам безопасности в тот же вечер этого делать было нельзя. В результате искры от сварки попали в скопившуюся в трюме взрывоопасную смесь и произошел взрыв.

Признанные виновными по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц) начальник и мастер участка получили условные сроки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июле 2017-го дочь погибшего слесаря обратилась в суд с иском к ООО "Судоремонт Сумкино", который был удовлетворен в ее пользу и в пользу внучек мужчины. Ранее суд уже удовлетворил требования родственников погибшего сварщика — в их пользу было взыскано 1,2 миллиона рублей.