В Тобольском районе врезавшийся в "КамАЗ" водитель легковушки мог уснуть за рулем

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Столкновение "Лады Приоры" и "КамАЗа" на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, вероятнее всего, произошло из-за того, что водитель легковушки уснул за рулем.

Напомним, смертельное ДТП на 161-м километре автодороги случилось вчера ночью. "Лада" выехала на встречку, где и въехала в грузовик. В результате на месте погиб пассажир легковушки, юноша 17 лет, который спал на заднем сидении автомобиля и не был пристегнут, сообщает областная автоинспекция. Сам 32-летний водитель и еще один 17-летний пассажир "Приоры" оказались в больнице с травмами живота, грудной клетки и ушибами. Компания следовала из Тюмени в сторону Сургута.