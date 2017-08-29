За задавленного человека водителя бульдозера могут оштрафовать

В Тобольске за прекращение уголовного преследования водителя бульдозера, который насмерть переехал человека, выступили следователи.

Напомним, трагедия произошла 8 августа на улице 3-й Трудовой. Бульдозер наехал на лежавшего на обочине 33-летнего мужчину. По сообщению регионального СК, водитель возвращался с дорожных работ на рабочем транспорте, двигаясь задним ходом по обочине, чтобы не испортить дорожное покрытие.

Как установили эксперты, попавший под бульдозер мужчина получил многочисленные травмы головы и верхней половины тела. Черепно-мозговая травма оказалась смертельной.

Бульдозериста обвинили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Следствие пришло к выводу: бульдозерист действовал небрежно, что и привело к трагедии. Однако сейчас следователи просят назначить обвиняемому наказание в виде судебного штрафа. По их мнению, основания для этого имеются в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ, касающейся прекращения уголовного преследования", — сообщает пресс-служба Тобольского городского суда.