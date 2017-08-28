На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в столкновении "Лады" с "КамАЗом" погиб подросток

Авария произошла сегодня, 28 августа, в половине второго ночи в Тобольском районе. На 161-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом".

На месте ДТП погиб пассажир легковушки 2000 года рождения, с травмами в Областную больницу № 3 Тобольска доставлены 32-летний водитель "Лады" и еще один ее пассажир 1999 года рождения. По сведениям тобольской автоинспекции, компания следовала из Тюмени в сторону Сургута.