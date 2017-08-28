Покусившегося на чужой гироскутер тюменца поймали с поличным

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в ее автомобиль проник неизвестный. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который разбил левую заднюю форточку дорогостоящей иномарки, чтобы достать оттуда видеорегистратор и гироскутер.

"Ранее судимый мужчина признался, что хотел украсть ценное имущество, а деньги потратить на личные нужды. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на кражу", — рассказали в пресс-службе тюменской полиции.

Предъявляемая ему статья предусматривает до двух лет тюрьмы.