За избиение и изнасилование знакомой ялуторовчанин ответит в суде

15:00 24 августа 2017
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pixabay.com

В Ялуторовске за угрозу убийством и изнасилование будут судить 39-летнего местного жителя.

Как установило следствие, в июле этого года он со знакомой 28 лет выпивали в квартире на улице Чапаева. В какой-то момент они поссорились, мужчина избил женщину и попытался ее задушить. Ей удалось покинуть квартиру, но знакомый догнал ее и изнасиловал с применением физической силы.

Как сообщает региональный СК, мужчина был неоднократно судим.

Теги: избиение , уголовное дело , изнасилование
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